A Roma arriva "Mundus", il festival delle arti performative

Cultura, costume, musica e danze da tutto il mondo arriveranno a Roma dal 21 al 27 luglio. Mundus è il titolo del Festival mondiale delle arti performative in programma la prossima settimana nella capitale. L’Associazione European Alliance of Active Citizens (EAAC) animerà Largo Quaroni, nel cuore del XII Municipio di Roma, con una settimana di concerti, spettacoli, laboratori ed eventi gratuiti. In questa prima edizione si è scelto di valorizzare una programmazione eterogenea, che mette in dialogo esperienze musicali differenti, tra jazz, world music, canzone d’autore e nuove scritture. Un cartellone pensato per raccontare la musica attraverso linguaggi molteplici e autentici, in grado di coinvolgere pubblici trasversali, mantenendo sempre un alto livello qualitativo.

“Siamo orgogliosi di portare a Roma un festival come Mundus, che parla di dialogo, identità e comunità attraverso la musica. Vogliamo che ogni concerto sia un momento di incontro e bellezza condivisa.” e ancora “Con Mundus dimostriamo come la cultura possa valorizzare le periferie, trasformandole in luoghi vivi di relazione, arte e scambio tra persone e generazioni. Il nostro impegno come European Alliance of Active Citizens è costruire ponti culturali: Mundus è la prova concreta di una comunità europea aperta, accessibile e inclusiva.” commenta Manuel Onorati, docente dell’Università di Tor Vergata e Presidente dell’Associazione EAAC.

Il Festival propone un programma ricchissimo di eventi che, nel corso delle sette giornate di appuntamenti, proporrà un vero e proprio giro del mondo. Dopo la giornata inaugurale di lunedì 21 luglio, a partire da martedì 22 si viaggerà nei cinque continenti, partendo dall’Africa (22 luglio) di cui si approfondiranno i ritmi ancestrali delle tribù fino alla moderna African Street Dance, per chiudere in serata con il concerto soul di Alan Soul & Alanselzer con Giulio Todrani, papà della cantante Giorgia, storico esponente della musica black italiana. Mercoledì 23 luglio spazio al Laboratorio Oceania con l’Associazione Il Cerchio Magico che condurrà il pubblico in un viaggio attraverso storie, canti e attività manuali ispirate alle isole del Pacifico. Giovedì 24 luglio nella Giornata Orientale si passerà dallo studio delle dell'arte calligrafica, per scoprire la bellezza e la disciplina della scrittura orientale all’esibizione di K-Pop - Sugar rush Crew (Associazione Di Shodo): una performance dinamica e coinvolgente dedicata al K-Pop, fenomeno musicale e culturale coreano sempre più in voga anche in occidente. Le ultime giornate (25 e 26 luglio) saranno dedicate alle culture europee e latino-americane a confronto con convegni sul tema dell’integrazione europea e momenti musicali che vedranno la musica tradizionale romana e il latin jazz.

L’iniziativa, a ingresso completamente gratuito, è parte del prestigioso programma promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, risultando vincitrice dell’Avviso Pubblico “Artes et Iubilaeum – 2025”, e rientra tra le azioni strategiche del PNRR – Next Generation EU, nella misura M1C3 – Investimento 4.3 “Caput Mundi”, con il contributo essenziale della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Il festival incarna l’ambizione di un’Europa più coesa, aperta e inclusiva, dove le arti performative diventano motore di coesione, conoscenza e amicizia tra i popoli di cultura differente.