Coronavirus, il bollettino di venerdì 11 settembre: 1.616 nuovi contagi, la curva sale. Fari puntati sulla Campania

Ancora in salita i contagi in Italia, in tutto 1.616 i nuovi contagi in Italia, 1.597 dato di ieri, ma su 98.880 tamponi effettuati (ieri 94.186). I decessi nelle ultime 24 ore sono 10. Le vittime nelle 24 ore sono 10 (totale 35.597). I ricoverati in terapia intensiva sono 175, 11 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.849 (ieri 1.836), mentre in isolamento domiciliare ci sono 34.743 persone ( forte crescita rispetto alle 33.708 di ieri). Molti tamponi e meno nuovi positivi: in Campania il bollettino di oggi dell'Unità di crisi fa segnare risultati migliori rispetto agli ultimi giorni. Ieri - i dati sono aggiornati alla mezzanotte scorsa - sono emersi 140 contagiati su 7.293 tamponi. Di questi, 49 sono casi di rientro o connessi a precedenti positivi tornati dalle vacanze. Sedici i guariti e c'è anche una nuova vittima.

In Piemonte si registrano oggi 57 contagi in più, rispetto a ieri, dopo l'esito di 3268 tamponi. In 48 casi si tratta di asintomatici,15 sono importati. Il bollettino quotidiano dell'unità di crisi della Regione riporta 30 guariti, 373 pazienti in via di guarigione. Invariato anche oggi il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 9, mentre negli altri reparti c'è stato un calo di 8 pazienti: in totale oggi sono 102. Le persone in isolamento domiciliare sono 1849. I tamponi diagnostici finora processati sono 631.085, di cui 353.415 risultati negativi.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 170.074 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.683 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 168.391. Nel Lazio sono 4.476 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 4.097 sono in isolamento domiciliare. Mentre 379 persone sono ricoverate, di cui 14 in terapia intensiva. Infine, 883 persone sono decedute e 7.466 guarite. In totale sono stati esaminati 12.825 casi.

