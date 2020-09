Viviana Parisi e Gioele, ecco le immagini dell'auto dopo lo schianto a Caronia: non è stato un lieve incidente

16 settembre 2020 a

a

a

No, non è stato un impatto lieve quello che il 3 agosto scorso coinvolse un furgone e l'auto di Viviana Parisi la deejay di 43 anni trovata poi morta con il figlio Gioele Mondello di 4 anni a Caronia (Messina). Lo confermano le immagini che potete vedere nell'articolo, che ritraggono i mezzi coinvolti. Di più il furgone "non era fermo ma in movimento". A dirlo sono i consulenti di parte della famiglia di Luigino Parisi, il padre di Viviana e di Daniele Mondello, marito della donna. "Sia l'auto di Viviana Parisi che il mezzo degli operai dell'autostrada erano in movimento il 3 agosto e quindi il furgone non era fermo come si è pensato in un primo momento. Ed è probabile che lo stesso furgone abbia tentato di invadere la corsia di sorpasso investendo l'auto della donna", dicono Carmelo Costa e Giuseppe Monfreda, consulenti delle famiglie Mondello e Parisi dopo l'esame di oggi pomeriggio all'autosoccorso di Brolo (Messina).

L'urto tra i mezzi è stato importante. Ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente diventa indispensabile per capire alcune condotte successive al fatto", scrive Nicodemo Gentile, uno dei legali di Luigino Parisi. Sono al lavoro i consulenti nominati dalla Procura e quelli delle famiglie delle vittime.

Intanto lamenta Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello marito di Viviana Parisi e padre di Gioele: "è emerso però un aspetto molto grave che mi è stato riferito dal nostro consulente e cioè che mentre giustamente l'auto di Viviana è stata sequestrata lo stesso 3 agosto, il camion dove si trovavano a bordo i tecnici che si occupavano di manutenzione delle autostrade con il quale ha avuto l'incidente è stato sequestrato solo il 10 settembre e sembra già avessero cominciato delle riparazioni".

Poi aggiunge il legale: "Dagli esami svolti oggi sulla macchina di Viviana e sul furgone non possiamo ancora escludere che Gioele sia morto per un colpo avvenuto durante l'incidente che gli avrebbe potuto causare una emorragia celebrale e lo avrebbe fatto morire dopo nelle campagne di Caronia". I legali aspettano ulteriori esami sul Gps del furgone degli operai per capire a che velocità andasse il camion.

"Ed è probabile", ha detto il legale, "che lo stesso furgone abbia tentato di invadere la corsia di sorpasso investendo l'auto della donna". Sul parabrezza non sono state trovate impronte di Gioele.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.