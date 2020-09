Benevento, focolaio di coronavirus in carcere. Matteo Salvini: "Il governo spalanca le celle e mette in pericolo i poliziotti"

19 settembre 2020 a

Un focolaio nel carcere di Benevento, dove cresce la paura per il contagio da coronavirus: già cinque i positivi, due agenti della polizia penitenziaria e tre detenuti. E sul caso picchia duro Matteo Salvini, che su Twitter commenta: "Il governo ha spalancato le celle per mandare a casa centinaia di criminali con la scusa del covid, ma non ha impedito il focolaio nel carcere di Benevento e che mette in pericolo anche le donne e gli uomini in divisa. Solidarietà alla Polizia penitenziari". Chiaro il riferimento del leader della Lega alle scarcerazioni disposte nei mesi scorsi da Alfonso Bonafede. Sulla vicenda è intervenuto anche il Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria, con Roberto Santini, che ha speso parole nette: "La situazione va tenuta sotto controllo. La direzione dell’Istituto deve procedere alla sanificazione di tutti i locali della struttura, non solo di alcuni settori. E’ indispensabile fare i tamponi a tutti coloro che si trovano all’interno del carcere: personale di polizia e detenuti. Il Direttore dell’Istituto - prosegue nella nota - ha l’obbligo di gestire la faccenda in maniera assolutamente responsabile perché si tratta di una situazione che – potenzialmente – riguarda tutto il territorio e a tutti i livelli. Ad oggi – conclude Santini – non è stata messa in campo una strategia in grado di tutelare la saluti dei detenuti e dei poliziotti", ha concluso Santini.

