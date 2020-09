Referendum, errore sulla scheda elettorale? Guido Crosetto rilancia il sospetto

21 settembre 2020 a

I seggi elettorali ci regalano ogni volta tante piccole perle. Una di queste arriva da Twitter, dove un utente, Andrea Morzenti, ha postato una foto della scheda del referendum e ha fatto notare: "È tutto ieri e oggi che lo leggo, ma Repubblica italiana non va con la I maiuscola?". Il dubbio è stato rilanciato anche da Guido Crosetto di Fratelli d'Italia. Ma sono state immediate anche le risposte per cercare di fugare ogni dubbio. C'è chi, per esempio, ha allegato la foto della Costituzione per spiegare che effettivamente "Italiana" andrebbe scritto con l'iniziale maiuscola. Secondo altri, invece, la lingua evolve...

