Coronavirus, bollettino 26 settembre: confermato trend contagi, l'aumento corre in tutte le regioni (tranne una)

La curva dei contagi da coronavirus in Italia rimane stabile rispetto a ieri. Il bollettino di sabato 26 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.869 nuovi casi su 104.378 tamponi analizzati, a fronte di 17 morti e 977 guariti nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono saliti a 48.593, ma di questi la stragrande maggioranza è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare (45.600): da segnalare una piccola battuta d’arresto nei numeri ospedalieri, che sono aumentati soltanto in maniera sensibile, dato che i ricoverati con sintomi sono 2.746 (+9) e quelli in terapia intensiva 247 (+3). Per quanto riguarda le regioni, ancora nessuna è tornata a contagio zero: anzi, ad eccezione del Molise tutte quante hanno nuovi casi almeno in doppia cifra. Guida la Campania con 274 contagi giornalieri, seguita dalla Lombardia (256), dal Lazio (219) e dal Veneto (216). In tripla cifra anche Toscana (110), Sicilia (110) e Piemonte (107), mentre l’Emilia Romagna (99) e la Liguria (97) sono di poco più sotto.

