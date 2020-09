Coronavirus, l'analisi di Fabio Perini (FedAgriPesca Lombardia): "Il sistema cooperativo ha garantito gli scaffali pieni"

30 settembre 2020 a

“La cooperazione è stata un vero e proprio antidoto alla crisi Covid19. Durante le fasi più critiche dell’emergenza, ha garantito la tenuta della filiera agroalimentare, con il massimo impegno, responsabilità e una stretta collaborazione fra tutte le parti coinvolte, senza lasciare nessuno indietro. Il valore della cooperazione emerge in maniera ancora più evidente in un periodo di crisi come quello attuale”. È quanto ha dichiarato Fabio Perini, presidente di Confcooperative - FedAgriPesca Lombardia, durante il suo intervento alla conferenza stampa di oggi su “Il settore agricolo lombardo ai tempi del Covid19”, nel corso della quale sono stati presentati i risultati dell'indagine congiunturale del I semestre 2020, promossa da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, in collaborazione con le associazioni regionali del settore.

“Il settore agricolo per la Lombardia è fondamentale. Le aziende agricole lombarde, per la quantità di latte prodotta, rappresentano il 44% della produzione in Italia. E la cooperazione lombarda pesa per il 60% del totale regionale del latte raccolto. Come emerge dal Rapporto, per le consegne del latte in Lombardia nel periodo gennaio-maggio 2020, c’è stato un + 4,4%, variazione su base annua. Un aumento produttivo, quindi, ma la cooperazione ha garantito la raccolta di tutto il latte. E si è attrezzata per assicurare il presidio del territorio e fornire servizi di prossimità alla popolazione. Assicurando anche scaffali pieni nei punti vendita”, sottolinea Perini. “Il ruolo della cooperazione è stato primario. E continuerà a esserlo anche in futuro”, ha concluso il presidente di Confcooperative - FedAgriPesca Lombardia.

