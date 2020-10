Piero Longo aggredito sotto casa: brutale pestaggio per l'avvocato di Silvio Berlusconi, tre arresti

01 ottobre 2020 a

a

a

Uno degli avvocati di Silvio Berlusconi ha subito un’aggressione all’interno del cortile della sua abitazione a Padova. Si tratta di Piero Longo, che si è visto addosso due donne e un uomo: il fatto è accaduto intorno alle 23.30 ed è stata subito esclusa la possibilità di un movente politico. Stando alle prime ricostruzioni, i tre arrestati hanno suonato insistentemente al campanello di casa: il noto avvocato padovano è sceso per capire chi fossero e cosa volessero, e nel dubbio ha portato con sé la pistola legalmente detenuta. Quando però ha mostrato l’arma, è stato aggredito con violenza e ha riportato diversi traumi facciali. Dopo essere scappati, gli aggressori sono stati rintracciati grazie alle telecamere di sicurezza e sono stati arrestati per lesioni aggravate e per rapina. Due sono ai domiciliari, l’altra donna che ha fatto solo da palo è indagata in stato di libertà. Dopo l’aggressione, l’avvocato Longo è stato trasportato in ospedale, dove ha trascorso tutta la notte: la prognosi è di venti giorni. Si suppone che il pestaggio sia dovuto a un tentativo di rapina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.