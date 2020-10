Coronavirus, il nuovo Dpcm di Conte: restrizioni in tutta Italia, riattivato il comitato operativo del lockdown

05 ottobre 2020 a

a

a

Giuseppe Conte e la sua squadra di governo sono convinti della necessità di una nuova stretta su tutto il territorio nazionale. La situazione del coronavirus appare sotto controllo, ma l’aumento dei casi giornalieri e soprattutto dei ricoveri è piuttosto preoccupante, soprattutto se si guarda agli esempi di Francia e Spagna che stanno vivendo una seconda ondata drammatica. L’Italia non può e non deve arrivare a quel punto, dopo quanto vissuto già la scorsa primavera: e allora il premier si prepara a colpire ancora con un nuovo Dpcm.

Stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera, l’obbligo di mascherine all’aperto appare ormai scontato e verrà adottato in tutta Italia, così come nuovi divieti che riguarderanno matrimoni e feste private a numero chiuso e soprattutto locali e ristoranti, la cui chiusura sarà imposta alle 23. Un stretta che nasce dalla paura che la situazione possa degenerare, soprattutto al Sud dove alcuni ospedali già iniziano ad essere pieni a causa del coronavirus. Indicativo in questo senso è il fatto che in Protezione Civile è stato riattivato il comitato operativo che ha affrontato i primi mesi dell’epidemia, ovvero quelli più duri a livello di gravità e di mortalità: una prima riunione si è svolta nella mattinata di lunedì 5 ottobre, mentre la seconda è fissata per venerdì prossimo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.