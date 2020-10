Coronavirus, la Svizzera si blinda: quarantena obbligatoria per chi arriva da tre regioni italiane

09 ottobre 2020 a

Da lunedì 12 ottobre chi arriva in Svizzera da Campania, Sardegna e Veneto dovrà mettersi in quarantena per dieci giorni. Lo comunica l’autorità sanitaria svizzera, che ha deciso di adottare una stretta sugli arrivi dall’Italia, dove la situazione dell’emergenza coronavirus sta diventando nuovamente preoccupante. Siamo infatti vicini ai 5mila contagi giornalieri, con i numeri ospedalieri che continuano a crescere, soprattutto al Sud dove si teme il peggio. Infatti la Campania è attualmente la regione con il maggior numero di casi: oggi ce ne saranno oltre 700, come annunciato dal governatore Vincenzo De Luca. Il quale non ha escluso un nuovo lockdown: “Si prenderanno tutte le decisioni necessarie, non le decisioni più comode. Chiudere i confini? Dipende dal contagio e dall’evoluzione del contagio, per adesso abbiamo una situazione che mi pare sotto controllo”. Altra giornata difficile anche per il Veneto che, prima ancora dell’ordinanza svizzera aveva registrato 595 contagi in più rispetto a giovedì.

