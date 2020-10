Coronavirus, il bollettino di domenica 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 decessi, preoccupano le terapie intensive

11 ottobre 2020 a

Scendono rispetto alla giornata di ieri i nuovi contagi di domenica 11 ottobre. Le cifre però non sono rassicuranti. In 24 ore si sono registrati 5.456 nuovi casi di coronavirus e 26 decessi (ieri 29), che portano il totale delle vittime a 36.166. Questi i numeri a fronte di 104.658 tamponi, esattamente 28 mila in meno di ieri. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile che parla di un totale dei dimessi/guariti di 239.709 (+1.184), mentre gli attuali positivi sono 79.075.

Ad oggi sono 4.519 i ricoverati con sintomi, di questi 420 si trovano in terapia intensiva (ben 30 unità in più rispetto alla giornata precedente), mentre in isolamento domiciliare ci sono 74.136 persone. La Lombardia si conferma la regione dove, nelle ultime 24 ore, è stato registrato il maggior numero di nuovi casi (1.032), seguita da Campania (633), Toscana (517), Veneto (438), Piemonte (409) e Liguria (386).

