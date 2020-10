Italia Bocchino positivo al coronavirus e ricoverato, Dagospia: "Chiuso il Secolo d'Italia"

12 ottobre 2020 a

a

a

La redazione del Secolo d’Italia è stata chiusa perché Italo Bocchino, che della testata e’ direttore editoriale, ha contratto il coronavirus - l’ex parlamentare di An ora è ricoverato allo Spallanzani in osservazione dopo aver avuto sintomi - prevista la sanificazione della redazione. Lo si apprende da un “flash” di Dagospia. Questo è il secondo caso nel mondo dell'informazione, dopo quello di Massimo Giannini, direttore della Stampa.

In quel caso, nove giorni fa, c'era stata l’evacuazione della redazione del quotidiano torinese per sanificare i locali e poi far rientrare grafici e poligrafici. Lo stesso Giannini aveva confermato la sua positività con un tweet: “Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al Covid-19. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così “andrà tutto bene””, aveva postato il direttore della Stampa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.