Coronavirus, il documento dell'Iss: "Quattro scenari, l'ultimo apcalittico". Decisivo l'indice Rt

Il mistero della Salute e l’istituto superiore di Sanità hanno redatto un documento che contiene le previsioni sull’evoluzione autunnale dell’epidemia di coronavirus in Italia. Sono quattro i possibili scenari considerati dagli esperti: si basano tutti sull’indice Rt, che attualmente è attorno a 1,1. Rientra quindi nel secondo scenario, che è complesso ma non drammatico: con Rt regionali sistematicamente compresi tra 1 e 1,25 la trasmissibilità del virus si confermerebbe sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve e medio periodo. In pratica l’attuale situazione epidemiologica è gestibile, potrebbero bastare misure di contenimento ordinarie per limitare di molto il potenziale di trasmissione.

Se però l’indice Rt dovesse salire a livelli compresi tra 1,25 e 1,50, allora si verificherebbe il terzo scenario che è ben peggiore, dato che prefigura una situazione di “trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo”. In questo caso gli esperti prevedono una crescita più rapida dell’incidenza dei casi e iniziali segnali di sovraccarico degli ospedali in seguito all’aumento di casi ad elevata gravità clinica. Infine c’è il quarto scenario, che è quello apocalittico e che nessuno spera di arrivare neanche minimamente a dover considerare: nel caso in cui l’indice Rt superi significativamente il valore di 1,50 la situazione di trasmissibilità sarebbe fuori controllo con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo.

