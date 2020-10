Napoli, truffa-coronavirus: "Tamponi a domicilio" con macchinari per uso veterinario, 12 arresti

13 ottobre 2020 a

Scandalo a Napoli, dove venivano eseguiti tamponi per il coronavirus a domicilio sponsorizzati su un sito internet insieme a test sierologici. Ma era una truffa, scoperta dai Nas insieme ai comandi provinciali dei carabinieri di Napoli e Caserta. La truffa era orchestrata da una banda composta anche da operatori sanitari: nei corsi dei sequestri sono stati sequestrati 10mila kit scaduti. E ancora, il macchinario utilizzato per le analisi era di tipo veterinario. Sono almeno 12 le persone coinvolte nel raggiro.

Il gruppo di è composto da personale sanitario (alcuni sono anche convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale e impiegati presso le postazioni territoriali di emergenza 118), collaboratori di una società operante nel settore della commercializzazione di dispositivi medici e da faccendieri vari indiziati di appartenere a un'associazione per delinquere. I tamponi per rilevare il Covid-10 venivano processati con kit e apparecchi non regolamentari e, inoltre, l'organizzazione era priva di autorizzazioni.

