Varese, l'immigrato minorenne molestatore seriale: "Palpeggiate almeno 9 donne a caso tra i 13 e i 53 anni"

Una storia sconcertante da Varese. Un minorenne figlio di immigrati perfettamente integrati nella realtà locale è stato fermato con l'accusa di essere un molestatore seriale. Come riportato dal Quotidiano nazionale, il ragazzino avrebbe avvicinato e palpeggiato almeno 9 donne di età compresa tra i 13 e i 53 anni, tutto nel giro di pochi giorni. Gli episodi, infatti, si sarebbero verificati nella prima metà dello scorso settembre, in centro città. "Le vittime erano scelte a caso, non caratterizzate con precisione né per fattezze fisiche né per età", spiegano gli inquirenti. I familiari del giovane, sconvolti, hanno collaborato con le autorità: ora il giovane è stato affidato a una comunità educativa scelta con grande attenzione proprio per la delicatezza del caso.

