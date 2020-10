Coronavirus in Lombardia, Attilio Fontana verso la nuova ordinanza: ecco tutte le misure

16 ottobre 2020 a

a

a

Attilio Fontana va altro il governo e per la Lombardia prevede misure più stringenti. Per frenare la seconda ondata di coronavirus, il governatore ha stabilito una nuova ordinanza già al vaglio del Cts e che potrebbe entrare in vigore già da domani, 17 ottobre. Tra le misure indicate, ci sono nuovi orari in arrivo per bar e ristoranti. Secondo quanto apprende l’AGI per bar e pub la proposta è: dalle 18 stop alle somministrazioni al banco, mentre quelle ai tavoli sono ammesse fino alle 21, quando scatterà la chiusura. Per i ristoranti, invece, l’ipotesi è di anticipare la chiusura alle 23 (rispetto alle 24 stabilite nel Dpcm). Si pensa anche al divieto del consumo sul suolo pubblico.

SCUOLA E TRASPORTI

Si torna alle lezioni a distanza alternate e allo scaglionamento dell’orario di ingresso a scuola. Questa la proposta di Fontana, che chiede la didattica a distanza anche nelle università ad esclusione delle matricole e dei tirocinanti. Per lo sport dilettantistico al vaglio del Cts c’è lo stop di tutte le competizioni sportive dilettantistiche di carattere regionale che prevedano il ’contatto fisico, comprese quelle dei settori giovanili.

SALE GIOCO

Il provvedimento della Regione prevede anche la chiusura delle sale gioco, sale scommesse e sale bingo.

SMARTWORKING

Verrà chiesto al governo anche un aumento della quota dello smartworking, per tutte le attività in cui questo è attuabile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.