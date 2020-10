Vaticano, un positivo al coronavirus nella residenza di Papa Francesco: contagio, paura per il Pontefice

17 ottobre 2020 a

a

a

Un caso di positività al coronavirus in Vaticano, ma questa volta a Santa Marta, la residenza di Papa Francesco. "Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede", ha fatto sapere Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana. Insomma, altri casi di Covid dopo quelli che hanno colpito le guardie svizzere. Bruni ha aggiunto: "Si continuano ad osservare le disposizioni emanate dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e la salute di tutti i residenti della Domus viene tenuta costantemente sotto monitoraggio".

"Apprendista stregona alla scuola dei massoni": chi c'è dietro alla donna (arrestata) che può far crollare il Vaticano

Proprio oggi, sabato 17 ottobre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, Papa Francesco ha affermato: "Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o nessuno si salva: la povertà, il degrado, le sofferenze di una zona della terra sono terreno di coltura di problemi che alla fine toccheranno tutto il pianeta".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.