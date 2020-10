Castel Volturno, latitante da 3 anni posta una foto sui social: arrestato

23 ottobre 2020 a

Era latitante da tre anni, ma continuava a pubblicare foto e video sui social. Così si è fatto scoprire ed è stato arrestato. E' successo a Castel Volturno, in provincia di Caserta. L'uomo, Ernesto Castaldo, 40 anni e originario di Sant'Antimo, nel Napoletano, è stato rintracciato dai carabinieri mentre sorseggiava una birra in un alimentari della città. Intanto, però, su di lui pendeva un mandato di cattura per numerosi furti commessi in abitazione nella provincia di Napoli. L'uomo, quindi, è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale, dove sconterà una pena di 3 anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione. Continuano comunque le indagini per capire chi l'abbia aiutato a nascondersi nel corso degli ultimi 3 anni.

