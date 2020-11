Coronavirus, un nuovo maxi-focolaio al Trivulzio: 64 dipendenti positivi, 7 i pazienti contagiati

05 novembre 2020 a

a

a

Sono 64 i dipendenti positivi al coronavirus su un totale di 551, mentre altri 20 sono "in attesa di referto". E' quanto emerge dall'ultimo bollettino del Pio Albergo Trivulzio di Milano. La struttura però ha spiegato che “in considerazione dei falsi positivi risultati tra i pazienti, sta provvedendo” a sottoporre a "nuovo tampone anche il personale asintomatico risultato positivo” entro domani. Per quanto riguarda i pazienti, invece, sui quasi 900 presenti, risultano 7 positivi in totale. Allo stesso tempo si segnala che ci sono stati almeno 45 casi di falsi positivi, poi risultati negativi. Al momento la Rsa è al centro di un'inchiesta della Procura di Milano per l'alta percentuale di contagi durante la prima ondata dell’epidemia di coronavirus.

"Mio padre? Un dolore mostruoso": Il dramma di Myrta Merlino: "Coronavirus, sta accadendo qualcosa di terribile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.