Coronavirus, bollettino 10 novembre: 35mila contagi (11mila solo in Lombardia) e 580 morti, sale l'allarme

La curva epidemiologica dell’Italia torna a far segnare una crescita importante. Il bollettino di martedì 10 novembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 35.098 nuovi casi (ieri erano stati “soltanto” 25mila per via dell’effetto-domenica, ovvero del minor numero di tamponi analizzati). Inoltre preoccupa molto l’aumento dei morti per Covid, che sono stati 580 contro i 356 di ieri: resta invece costante la crescita del trend ospedaliero, con 997 nuovi ricoverati con sintomi (28.633 in totale) e 122 in terapia intensiva (2.971). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 17.734 guariti, che però erano per la maggior parte persone asintomatiche e in isolamento domiciliare, mentre la situazione ospedaliera rimane molto grave in diverse regioni. A partire dalla Lombardia, che oggi ha sfondato quota 10mila casi: sono 10.955 per la precisione. Seguono il Piemonte (3.659), il Veneto (2.763), la Campania (2.716) e il Lazio (2.608).

