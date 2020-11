Belen Rodriguez sulla terrazza di Genovese: "Una sola volta, chi mi ha invitato e chi c'era con me"

16 novembre 2020 a

Tra i nomi dei vip che che almeno una volta hanno frequentato la terrazza di Alberto Genovese a Milano è spuntato anche quello di Belen Rodriguez. La showgirl, però, ha voluto mettere in chiaro il tipo di rapporto che aveva con l'ex ad di Facile.it, ora in carcere con diverse accuse, tra cui quella di violenza sessuale. "Prima ancora che qualcuno venga a sventolarmi in faccia tragiche foto ricordo della serata di fantozziana memoria, dirò subito che ho partecipato una sola volta, ai primi di settembre di quest' anno, ad una festa presso il famigerato attico milanese - ha chiarito Belen su Instagram -. E sono stata invitata non dal proprietario, con il quale non ho mai avuto alcun rapporto diretto, ma dal mio carissimo amico Dj Salvatore Angelucci, che aveva il piacere (reciproco) di farmi assistere a una sua esibizione di natura professionale". La Rodriguez ha raccontato che la serata si era svolta in maniera normale e che aveva trascorso la maggior parte del tempo a parlare con un altro invitato, lo chef Carlo Cracco. Poi ha continuato: "Verso le 23.30 ho deciso di non essere più della compagnia e di allontanarmi dalla festa con tanto di foto paparazzate. Una sola volta e nulla più".

