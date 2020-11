Calabria, Roberto Speranza costringe Zuccatelli a dimettersi: arriva Gino Strada? Spunta anche un nome nuovo

16 novembre 2020 a

Giuseppe Zuccatelli si è dimesso da commissario alla sanità in Calabria su richiesta di Roberto Speranza. Si è quindi verificato esattamente lo scenario paventato da Zuccatelli, che non aveva alcuna intenzione di lasciare il posto appena guadagnato, a meno che a chiederlo non fosse stato direttamente il ministro della Salute. Adesso a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte e la sua squadra di governo sono al lavoro per una nuova nomina, la terza nel giro di due settimane. La speranza è che tutta questa vicenda a tratti irreale e sicuramente vergognosa si risolva il prima possibile con un commissario degno di questo nome, considerando che la situazione sanitaria della Calabria è già critica di suo, senza che ci si mettano pure personaggi incapaci o ambigui a dirigerla. Il nome forte è ovviamente quello di Gino Strada, che una settimana fa ha ricevuto la richiesta da parte del governo di impegnarsi in prima persona per l’emergenza sanitaria in Calabria: a certe condizioni il fondatore di Emergency è disposto a dire sì, ma non è ancora del tutto sicuro che la scelta ricada su di lui. Stando alle indiscrezioni di Dagospia, in corsa ci sarebbe anche Eugenio Guadio, che ha appena lasciato il ruolo di rettore della Sapienza.

