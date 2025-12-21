Palermo choc, spari in piazza nella notte: ferita una donna, il terribile sospetto

Una donna di 33 anni è stata ferita da un colpo di arma da fuoco. E' successo stanotte intorno alle 2 e 30 in piazza Nascè, a pochi passi da una delle strade della movida di Palermo, in pieno centro storico del capoluogo siciliano. La donna, colpita alla spalla, è stata trasportata all'ospedale di Villa Sofia, le condizioni sono gravi ma comunque non rischierebbe la vita.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione la giovane non sarebbe stata l'obiettivo principale ma una vittima collaterale di chi, sparando da una macchina - forse con un fucile - è poi fuggito, investendo altre due persone e proseguendo la sua corsa verso la zona Nord della città. Sul posto volanti di polizia e carabinieri che hanno chiuso l'area per effettuare tutti i rilievi necessari. Si cercano anche le immagini dagli impianti di videosorveglianza per ella sparatoria.

Non sono una novità, purtroppo, le sparatorie a Palermo, in particolare nelle zone del centro storico, frequentate dalla cosiddetta movida. Un'area molto vasta piena di locali tra monumenti come il teatro Massimo. Proprio a pochi passi dal tempio della lirica - in piazza Spinuzza - lo scorso ottobre è stato ucciso con un colpo di pistola il giovane titolare di un locale, Paolo Taormina, intervenuto per sedare una rissa. Anche la zona di piazza Nascè non è nuova a episodi di questo genere. Si trova nella "via di mezzo" tra il Borgo Vecchio, via Della Libertà, una delle strade più prestigiose della città e via La Lumia, una parallela zeppa di locali di food e ritrovo di migliaia di giovani. Proprio in via La Lumia si è verificata una rissa tra giovani culminata con alcuni colpi di arma da fuoco sparati in aria.

Nel dicembre 2023 Lino Celesia fu ucciso, dopo una colluttazione, davanti alla discoteca Notre. E, ancora a dicembre dello stesso anno, altra rissa finita in sparatoria. Dopo l'omicidio di Paolo Taormina - in seguito anche alle sollecitazioni provenienti dalla società civile colpita dalla morte del ragazzo - il prefetto di Palermo ha istituito le zone rosse in diverse porzioni del centro storico del capoluogo siciliano in cui è scattata maggiore vigilanza delle forze dell'ordine.