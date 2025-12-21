Como, anziani coniugi morti in casa. Ucciso anche il cane: l'orrore e il sospetto

Ci sarebbe una terribile storia di disperazione dietro alla vicenda dei due anziani coniugi trovati morti in casa nel Comasco.

Il dramma si è consumato in una abitazione di Ronago: sabato sera marito e moglie sono stati trovati morti. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di omicidio-suicidio, ma i carabinieri, che indagano coordinati dal sostituto procuratore Simone Pizzotti, mantengono il massimo riserbo e, al momento, non escludono nessuna ipotesi.

Nel paese dell'Olgiatese, al confine con la Svizzera, famoso per le caramelle e il miele, 1.600 abitanti circa, a dare l'allarme all'ora di cena è stato il figlio dell'uomo, 78 anni. In pochi minuti nell'abitazione di via Borgonovo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gaggino Faloppio e del reparto operativo di Como. Con l'uomo è stata trovata morta anche la seconda moglie, più giovane di un anno. Anche il cane della coppia è stato trovato morto.

Sullo sfondo, secondo le prime informazioni, ci sarebbero le condizioni di fragilità in cui da tempo versava la donna. Le cause dei due decessi non sono ancora chiare; non è escluso neppure che la donna abbia avuto un malore fatale e che l'uomo non abbia retto al dolore e si sia suicidato. L'uomo era descritto da vicini e compaesani come gioviale, sempre sorridente e legatissimo anche al cagnolino che era solito portare sempre con sé.