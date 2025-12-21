Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Como, anziani coniugi morti in casa. Ucciso anche il cane: l'orrore e il sospetto

domenica 21 dicembre 2025
Como, anziani coniugi morti in casa. Ucciso anche il cane: l'orrore e il sospetto

1' di lettura

Ci sarebbe una terribile storia di disperazione dietro alla vicenda dei due anziani coniugi trovati morti in casa nel Comasco. 

Il dramma si è consumato in una abitazione di Ronago: sabato sera marito e moglie sono stati trovati morti. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di omicidio-suicidio, ma i carabinieri, che indagano coordinati dal sostituto procuratore Simone Pizzotti, mantengono il massimo riserbo e, al momento, non escludono nessuna ipotesi. 

Nel paese dell'Olgiatese, al confine con la Svizzera, famoso per le caramelle e il miele, 1.600 abitanti circa, a dare l'allarme all'ora di cena è stato il figlio dell'uomo, 78 anni. In pochi minuti nell'abitazione di via Borgonovo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gaggino Faloppio e del reparto operativo di Como. Con l'uomo è stata trovata morta anche la seconda moglie, più giovane di un anno. Anche il cane della coppia è stato trovato morto. 

Sullo sfondo, secondo le prime informazioni, ci sarebbero le condizioni di fragilità in cui da tempo versava la donna. Le cause dei due decessi non sono ancora chiare; non è escluso neppure che la donna abbia avuto un malore fatale e che l'uomo non abbia retto al dolore e si sia suicidato. L'uomo era descritto da vicini e compaesani come gioviale, sempre sorridente e legatissimo anche al cagnolino che era solito portare sempre con sé.

tag
ronago como
omicidio suicidio

Inspiegabile Palermo, omicidio-suicidio in casa: la moglie trovata con la pistola in mano

L'agghiacciante scoperta Donna uccisa a coltellate trovata nei boschi, l'assassino si è suicidato

Omicidio a Roma Poliziotta uccisa a Roma, il vicino: "L'ho trovata in una pozza di sangue"

ti potrebbero interessare

Palermo choc, spari in piazza nella notte: ferita una donna, il terribile sospetto

Palermo choc, spari in piazza nella notte: ferita una donna, il terribile sospetto

Il vescovo per Natale chiede meno turisti

Il vescovo per Natale chiede meno turisti

Fausto Carioti
Pensioni tagliate? Con i legionari non ha funzionato, bisogna crescere

Pensioni tagliate? Con i legionari non ha funzionato, bisogna crescere

Lorenzo Mottola
Garlasco, "l'unica prova è la cannuccia": Sempio e Stasi, questa è una bomba

Garlasco, "l'unica prova è la cannuccia": Sempio e Stasi, questa è una bomba