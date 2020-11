Gino Strada in Calabria, "accordo col governo". Non sarà commissario: Emergency gestirà ospedali da campo e Covid hotel

18 novembre 2020 a

Accordo raggiunto tra Gino Strada e il governo in Calabria. A dare l'annuncio, a mezzanotte di martedì, è stato lo stesso fondatore di Emergency: non sarà il nuovo commissario alla Sanità (dopo la rinuncia di Eugenio Gaudio per motivi personali) ma contribuirà alla lotta al coronavirus in un altro modo: insieme alla Protezione civile, Emergency gestirà gli ospedali da campo, i punti triage negli ospedali e i Covid Hotel. Uno specialista degli scenari di guerra per uno scenario di guerra.

"Ringrazio il governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno", ha spiegato Strada, che il Movimento 5 Stelle e le sardine volevano come commissario. "Considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica in atto - fanno sapere dal Dipartimento della Protezione civile - si è ritenuto che l'associazione Emergency possa contribuire a rispondere ad urgenti esigenze di assistenza socio-sanitaria alla popolazione".

