Ecco i 10 mestieri più ricercati

Qualcuno lo chiama “divanesimo”. Si tratta di quella spinta che porta molti a restare disoccupati o inoccupati. Tanto di lavoro «non ce n’è», si sente dire in una sorta di auto giustificazione. Eppure di mestieri senza mestieranti ce n’è eccome. Alcuni sono addirittura “introvabili”, che - e forse qui c’è una bella fregatura - non vuol dire sovra retribuito, ma nemmeno ben retribuito. Mancano autisti, per esempio, di tram, di metro, di bus. Diecimila in tutta Italia. E non è che agli italiani guidare non piaccia. Figuriamoci. Quel che dispiace è la busta paga. A Milano, per dire, che ne lamenta la carenza di circa 400, lo stipendio base per un neo assunto è di 1500 euro. Per avere qualche decina di euro in più, bisogna fare straordinari e turni massacranti. Nella città più cara d’Italia, con gli affitti alle stelle, difficile trovare persone disposte ad un tipo di “schiavitù” legalizzata dai contratti sindacali. E forse nuovi lavoratori arriveranno dal Sudamerica. Come già successo per gli infermieri. Non si trovano nemmeno camerieri. Che uno dice, che vuoi che sia portare i piatti a tavola? E invece no, servono velocità, empatia con i clienti, conoscenza del cibo, professionalità. Solo che la professionalità si paga e, al netto delle migliaia di ristoratori onesti, non tutti sono disposti a mettere mano al portafogli. Stesso discorso vale per quelli che una volta eravamo abituati a chiamare “commessi” ma che oggi, forse per rendere la pillola più digeribile o per sentirsi europeisti, si tende a chiamare “gestore retail” o “sales manager”. E pure loro si sono scocciati, forse intuendo quel giochino che spinge molti datori ad assumere giovani per un anno, magari usufruendo di agevolazioni fiscali, e poi altri e altri ancora a spirale senza realmente appassionare qualcuno al lavoro, tanto “fra un anno mi mandano via”.

Sono dieci, in totale, i mestieri le cui offerte di lavoro restano senza domanda. L’elenco è stato elaborato da skuola.net insieme ad Elis, che è un ente no profit specializzato in orientamento e formazione del lavoro. Camerieri, autisti, commessi. E poi elettricisti, in particolare per l’impiantistica, introvabili non soltanto per le aziende ma anche per le famiglie. E quando se ne trova uno, oltre a ringraziarlo come fosse un salvatore, bisogna pure pagarlo come se fosse oro. E, forse, in fondo, un po’ lo è. Mancano manutentori ferroviari, ed è grave visto che si tratta di lavoratori che garantiscono ai treni (e quindi a noi) di circolare in tutta sicurezza. Scarseggiano pure tecnici della fibra ottica, si occupano dei cablaggi e delle connessioni internet e ci rendiamo conto della loro importanza quando saltano le connessioni e così le nostre certezze (basti pensare a cosa è successo di recente in Spagna con il black out).