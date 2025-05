Gemelle Cappa, la vera storia del fotomontaggio con Chiara Poggi

Le sorelle Stefania e Paola Cappa, note come le “gemelle K” e mai indagate, tornano al centro dell’attenzione per la nuova inchiesta sull’omicidio della cugina Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. La loro notorietà deriva da un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di via Pascoli il giorno dopo il delitto, un’immagine che le ritrae vestite di rosso accanto a Chiara sorridente. Nonostante l’odio sui social e l’esposizione mediatica, non ci sono prove che le colleghino al crimine. Stefania, oggi avvocata esperta in diritto sportivo, ha chiarito l’origine di quella foto.