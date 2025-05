Garlasco, saranno interrogati Stasi e come testimone Marco Poggi

Martedì oltre ad Andrea Sempio saranno interrogati anche Alberto Stasi e, come testimone, Marco Poggi, fratello di Chiara. La notizia è stata data dal Tg1. Stasi già condannato nel 2015 a 16 anni per l’omicidio di Chiara sarà interrogato sempre a Pavia. Marco Poggi invece verrà sentito a Venezia, testimonianza importante per gli inquirenti per ricostruire le abitudini del gruppo di amici di cui faceva parte lo stesso Sempio.

La Procura intanto stringe il cerchio su Sempio. La scelta di interrogarlo martedì 20 maggio sembra svelare l’intenzione di chiudere in fretta un caso che ha già un suo colpevole certo: Alberto Stasi, l’allora fidanzato della vittima, è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, pena che ha quasi finito di scontare. La convocazione, comunque la si legga, metterà per la prima volta l’indagato di fronte alle carte raccolte dai pubblici ministeri Stefano Civardi, Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, e c’è chi scommette che spunterà qualche asso dalla manica da parte di una procura, guidata da Fabio Napoleone, che non si è arresa di fronte ai primi no dell’Ufficio gip alla riapertura su Sempio, la cui posizione è già stata archiviata otto anni fa da altri magistrati di Pavia.

L’indagato, accompagnato dai suoi avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati, ha la facoltà di non rispondere o rendere dichiarazioni spontanee, ma per ora anche lui non svela le mosse. "Non voglio anticipare nulla della strategia difensiva" dice Lovati all’Adnkronos. Non sarà il fumo negli occhi delle ultime attività classiche d’indagine - le perquisizioni alla caccia di appunti e materiale informatico o la caccia all’arma del delitto nel canale di Tromello, entrambe scattate mercoledì scorso - gli elementi su cui i pm pubblici scommettono.