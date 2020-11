Lombardia verso la zona arancione: il ministro Speranza firma l'ordinanza di proroga, ma Fontana può anticipare

24 novembre 2020 a

Lombardia e Piemonte sono avviate verso la zona arancione. Lo scrive Il Corriere della Sera, secondo cui le regioni governate rispettivamente da Attilio Fontana e Alberto Cirio potrebbero allenare le restrizioni a partire da venerdì 27 novembre, quando saranno passate due settimane in una fascia di rischio tecnicamente inferiore a quella rossa attuale. Oggi martedì 24 il ministro Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che proroga fino al 3 dicembre le misure previste dal Dpcm del 3 novembre: quindi Lombardia e Piemonte sono ancora zona rossa insieme a Calabria e Valle d’Aosta, mentre Puglia e Sicilia sono rimaste arancioni. Ma per le regioni di Fontana e Cirio, che negli ultimi 14 giorni hanno fatto registrare dati “arancioni”, sarà possibile scendere di una fascia di rischio a partire dal 27 novembre. In ogni caso poi a inizio dicembre Giuseppe Conte firmerà un nuovo Dpcm, che probabilmente conterrà i “colori” aggiornati e soprattutto le misure ad hoc per Natale e Capodanno che si preannunciano all’insegna della sobrietà.

