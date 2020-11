Piemonte, Alberto Cirio: "Zona arancione tra pochi giorni". Dati alla mano, anticipa il governo

25 novembre 2020 a

“Stiamo uscendo dalla zona rossa, penso che saremo arancioni tra l’1 e il 3 dicembre”. Alberto Cirio ha confermato il cambiamento “cromatico” imminente del Piemonte parlando ai microfoni di Rai Radio1, durante la diretta di Un giorno da pecora. “L’indice Rt quando andammo in zona rossa era 2.16 - ha ricordato il governatore - e nell’ultimo report di venerdì era di 1.1. Questo vuol dire che il ‘contachilometri’ del contagio ha rallentato molto”. Di conseguenza anche il Piemonte si prepara ad abbandonare la zona rossa, proprio come la Lombardia. Nonostante l’ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza abbia prorogato le attuali fasce di rischio fino a 3 dicembre, ieri Attilio Fontana aveva sottolineato che “dal 27 novembre potremo chiedere di entrare in zona arancione. Anche perché i dati oggi addirittura ci accrediterebbero in zona gialla, ma io non voglio precorrere i tempi. In questi ultimi giorni c’è un lento ma costante miglioramento”. Poi il governatore della Lombardia aveva evidenziato che “da un punto di vista tecnico da quindici giorni saremmo entrati nella zona arancione, ma il Dpcm giustamente pretende che bisogna confermare i dati per due settimane. Quindi noi potremo chiedere di entrare nella zona arancione dal 27”, cosa che farebbe respirare un minimo la regione.

