Torino zona arancione, vigilantes e controlli davanti ai negozi: "Accesso solo ai residenti", fioccano le multe

Il governo riapre i negozi e a Torino, zona gialla, arrivano i vigilantes. Si preannunciano tolleranza zero e l'ombra delle multe sullo shopping natalizio nel centro del capoluogo del Piemonte. Quasi un paradosso, se pensiamo che la promozione della regione da zona rossa ad arancione, stabilita dal governo in base ai criteri dell'emergenza sanitaria del coronavirus, è stata decisa anche per dare respiro all'economia e al commercio.

Secondo quanto riferito dalla Stampa, la folla in strada preoccupa le autorità torinesi. Per porre un freno agli assembramenti, lo shopping sarà consentito soli ai residenti e gli agenti presidieranno l'accesso alla città con controlli a campione per scoraggiare i visitatori "della domenica", mentre vigilantes privati sorveglieranno i negozi.

