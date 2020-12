Enrico Mentana al TgLa7: "Nuovo Dpcm, ci sarà davvero il coprifuoco". Natale, un lockdown mascherato

01 dicembre 2020 a

Enrico Mentana ha aperto il Tg La7 di martedì 1 dicembre con le ultime indiscrezioni riguardante il nuovo Dpcm che verrà firmato da Giuseppe Conte per regolare le festività di Natale e Capodanno. “Il governo ha preannunciato la linea dura, quindi scordiamoci tutta una serie di cose a cui siamo abituati”, ha esordito Mentana che poi ha aggiunto: “Ci sarà davvero un coprifuoco dalle 22 fino all’alba per tutto il periodo che va dal 21 dicembre all’epifania”. Inoltre, salvo sorprese dell’ultima ora, non saranno consentiti gli spostamenti tra regioni: “I ricongiungimenti saranno molto ristretti e riguarderanno quasi esclusivamente ciò che permetterà agli anziani di non essere soli”.

Tutto si deciderà domani, dopo la discussione in Parlamento e il confronto con le Regioni: dal 4 dicembre l’Italia intera potrebbe tornare a essere zona gialla, ma ciò non toglie che le restrizioni per le festività saranno molto dure per evitare a gennaio di piombare in una terza ondata. “Domani sarà la giornata cruciale”, ha confermato Mentana che poi ha sottolineato i dati dell’ultimo bollettino: “Confermano una tendenza in discesa, però è molto alto il numero delle vittime, 785 oggi. È un dato che oscura tutto il resto, ma anche gli esperti dicono che c’è una evidente discesa”. Per ora però non basta per tornare quantomeno a una parvenza di normalità almeno a Natale.

