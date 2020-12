Coronavirus, anziana in una Rsa bresciana rivede la figlia al cellulare e muore sul colpo

03 dicembre 2020 a

a

a

Una donna, ospite da molto tempo in una casa di riposo (Rsa) di Montichiari (Brescia), è morta dopo un infarto dopo aver visto la figlia in videochiamata col cellulare. Le due, a causa delle norme anticovid, non si incontravano da tempi e l'anziana signora non vedeva neanche gli altri parenti più stretti. Per questo motivo era stata organizzata una telefonta con con la figlia tramite internet. L'emozione è stata tanta e il suo cuore ha ceduto ed è morta per arresto cardiocircolatorio.

Coronavirus, muore un 86enne. Funerale pronto, ma è vivo. Foggia sotto choc: chi hanno denunciato

Il presidente di "Montichiari Multiservizi" che gestisce l'Rsa, ha spiegato che "la donna si era convinta che la figlia fosse morta. Abbiamo deciso, così, di far incontrare madre e figlia online. Dopo tre ore la nostra ospite è stata uccisa da un infarto". Adesso, dopo questo episodio, l'Rsa ha deciso di realizzare una "tenda degli abbracci": in pratica un posto con pareti in plastica rigida e con un velo morbido dotato di maniche, per far si che ospiti e parenti si possano incontrare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.