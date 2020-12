Catania, morto frate Leonardo Grasso: "Prima l'omicidio poi l'incendio", il sospetto dei militari

05 dicembre 2020 a

a

a

Frate Leonardo Grasso non ce l'ha fatta. Il 78enne fondatore e responsabile della comunità per assistenza ai malati di Aids e di recupero per tossicodipendenti 'Tenda San Camillo' di Riposto è morto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Giarre (Sicilia) e del comando provinciale di Catania un 52enne di Genova ospite della struttura avrebbe appiccato il fuoco per coprire l'omicidio. Dopo questo l'uomo sarebbe fuggito con l'auto della vittima. È stato l'antifurto satellitare montato sulla vettura a permettere ai militari dell'Arma di identificare e bloccare il presunto autore. Da quanto è emerso pare che tra i due vi sia stata una lite per motivi personali. L’uomo fermato ha precedenti per reati contro il patrimonio. Frate Grasso è stato spesso ospite in tv. Tra le sue apparizioni quella a La vita in diretta con Franco Di Mare.

Auto a tutta velocità sulla folla, "4 morti. Anche un bimbo". Orrore in Germania, la follia omicidia di un 51enne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.