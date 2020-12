Papa Francesco, la "sorpresa" a Piazza di Spagna e un'ora dopo la gaffe del Tg1: "Il Pontefice non ci andrà"

08 dicembre 2020 a

È stata definita una "sorpresa", quella di Papa Francesco. Per esempio, i Vigili del Fuoco, su Twitter, hanno cinguettato: "La sorpresa di papa Francesco a Piazza di Spagna a Roma per la tradizionale cerimonia dell'8 dicembre, prima che i vigili del fuoco salissero con l'autoscala su, fino a 27 metri d'altezza, per donare alla Madonna la corona di fiori". Il Pontefice, infatti, è andato "a sorpresa" a Piazza di Spagna. Lo conferma anche il Vaticano, con una nota del direttore della sala stampa, Matteo Bruni, che dà conto di ciò che non era ufficialmente previsto: "Alle ore 7.00 di questa mattina, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Santo Padre si è recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione in forma privata a Maria Immacolata". Eppure, per Dagospia, non si tratta tanto di una sorpresa. Il sito infatti fa notare: "Il Papa alle 7,00 va a Piazza di Spagna a deporre fiori, accolto da pompieri e militari con la bandiera italiana. Il che lascia supporre che l'evento era stato programmato". Ma non solo. Poi la stoccata al Tg1: "Alle 8,00 il vaticanista del TG1 Ignazio Ingrao comunica: il Papa quest'anno non andrà a Piazza di Spagna”. Come si dice: sempre sul pezzo...", conclude tagliente Dago.

