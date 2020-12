Coronavirus, Andrea Crisanti: "Terza ondata certa. L'Italia sarà il Paese con più morti in Europa"

08 dicembre 2020 a

Andrea Crisanti non è affatto ottimista sulla situazione coronavirus nel nostro Paese. “Il quadro è grave e stabile, una terza ondata è certa. Ci attende un inverno preoccupante”, ha detto il microbiologo dell’università di Padova a L’Aria che Tira su La7. Parlando del vaccino, l’esperto ha spiegato: “Prima che abbia effetto passeranno mesi, l’Italia alla fine della prossima settimana sarà il Paese con più morti in Europa, non è qualcosa di cui essere orgogliosi”. Ecco perché secondo lui bisogna sfruttare il periodo natalizio, con scuole chiuse e fabbriche a ritmo ridotto, per ridurre il numero di contagi. “La terza ondata è una certezza in questa situazione, non c'è bisogno di previsioni. Con la riapertura delle scuole e delle attività produttive, abbiamo offerto una grande occasione al virus e i contagi sono esplosi - ha continuato Crisanti - Dopo l'estate avevamo in mano una situazione gestibile e ce la siamo lasciati sfuggire. I casi residui potevano essere gestiti”.

