Coronavirus, l'ordinanza di Speranza: le regioni che passano in fascia gialla

11 dicembre 2020 a

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che cambia colore a Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria: le 4 regioni passano nella fascia gialla. come già annunciato dal governatore lombardo Attilio Fontana. Via libera da domenica 13 dicembre, anche se per il Piemonte la data è ancora incerta.



In queste regioni, dunque, cambieranno le regole: ci si potrà spostare liberamente tra Comuni diversi (a eccezione delle ore comprese nel coprifuoco, tra le 22 e le 5 del mattino). Durante questo orario servirà avere con sé il modulo di autocertificazione che attesti la necessità di spostarsi, per motivi di lavoro, salute o urgenza. Si potrà andare al bar e al ristorante fino alle 18, mentre da quell'ora in poi sarà consentita solo la consegna a domicilio o da asporto fino alle 22. I centri commerciali saranno accessibili solo nei giorni feriali, mentre nel fine settimana e nei giorni festivi saranno chiusi. Per andare a far visita ad amici e parenti non servirà alcuna autocertificazione, anche se resta valida la raccomandazione di Palazzo Chigi: evitare visite a persone non conviventi.

