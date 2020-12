Dpcm, ci si potrà spostare tra Comuni a Natale? Ecco le tre opzioni sul tavolo del governo

12 dicembre 2020 a

Si avvicinano le feste natalizie, ma non si sa ancora se e come ci si potrà spostare dal proprio Comune nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Il governo, dopo l’ultima marcia indietro di Giuseppe Conte, ci sta ancora lavorando. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, sono tre le opzioni sul tavolo dell’esecutivo: spostamento tra Comuni confinanti, spostamento verso i Comuni con 5mila abitanti e spostamento in ambito provinciale. Una decisione arriverà comunque entro domenica. I ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza, intanto, ribadiscono di essere fortemente contrari a un allentamento delle misure previste dal dpcm del 4 dicembre. Palazzo Chigi, però, ha deciso che una deroga al provvedimento ci sarà. Bisogna solo capire che tipo di deroga sarà. Il governo proporrà al Parlamento la modifica della norma e poi lascerà all’Aula la scelta finale.

Come anticipato dal Corriere, la proposta del governo o più probabilmente della maggioranza sarà “minima, limitata al massimo”. Al momento si è orientati verso la limitazione ai Comuni confinanti. In questo modo, se la curva dei contagi ricomincerà a salire dopo le festività, non si potrà dire che la colpa è dell’esecutivo. Al momento, va ricordato, il dpcm impone il divieto di uscire dal proprio Comune il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio 2021.

