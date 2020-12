Domenico Arcuri, altra rovinosa gaffe: "Quando iniziamo coi vaccini", in che mani siamo?

13 dicembre 2020 a

a

a

Ennesima brutta figura di Domenico Arcuri durante la presentazione della campagna nazionale del vaccino anti Covid che partirà a metà gennaio. Ma il commissario Arcuri, durante l'incontro, ha detto: "Inizierà a metà febbraio", per poi correggersi con "metà gennaio", dopo che qualcuno deve avergli fatto notare dell'errore. Per poi giustificarsi e tornare sui tempi della somministrazione del vaccino con, "l'emozione nella visione e nell'ascolto (del video di presentazione, ndr) mi ha fatto dire un'imperfezione, noi stiamo lavorando perché la vaccinazione possa cominciare da metà gennaio, me ne scuso", ha chiarito.

Il simbolo scelto è quello di un fiore, una primula. Cerimoniere della presentazione è stato l'architetto Stefano Boeri - che lo ha realizzato - nel corso di una conferenza stampa con il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. "L'Italia rinasce con un fiore" è lo slogan del simbolo presente in tutta la campagna. "Questa idea di una primula che ci aiuti ad uscire da un inverno cupo è il messaggio che vogliamo dare il fiore è il segnale di inizio della primavera, un simbolo di serenità e rinascita", ha spiegato Boeri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.