Garlasco, ipotesi-choc: "Chiara Poggi ha pagato con la vita il suo rifiuto"

Nel 2007, Garlasco, un tranquillo centro della Lomellina, fu scosso dall’omicidio di Chiara Poggi, una ragazza riservata, assassinata a martellate nella sua villetta. Secondo quanto riporta Repubblica, le indagini, riaperte anni dopo, si concentrano su un’ipotesi inquietante: Chiara potrebbe aver pagato con la vita il rifiuto di partecipare a situazioni a lei sgradite. Gli inquirenti sospettano che un segreto scomodo, emerso durante una discussione, abbia spinto qualcuno a un gesto estremo. Questo scenario, per ora solo una suggestione, guida la raccolta di nuovi campioni di Dna da persone vicine alla vittima, come le cugine gemelle Cappa, frequentatrici di feste e discoteche, e altri amici del giro di Alberto Stasi, il fidanzato condannato per il delitto.