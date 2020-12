Meteo-follie, ecco le temperature massime in settimana: cifre preoccupanti, ma quale inverno?

14 dicembre 2020 a

Altre meteo-follie, nella settimana che inizia oggi, lunedì 14 dicembre. A causa dell'alta pressione che avvolgerà tutto il paese, già da queste ore ci sarà una stabilità atmosferica (eccezion fatta per dei banchi di nebbia sulla Val Padana e nelle vallate interne del Centro e qualche pioggia in arrivo al Nordest). Dunque, tempo stabile e soleggiato in tutte le regioni. Ma soprattutto un netto e irrituale aumento delle temperature, con massime tra i 15 e i 18 gradi al Centro e al Sud e tra i 10 e gli 11 gradi al Nord, anche in presenza di nebbia. Anche a causa dell'aumento delle temperature, cresce il rischio-valanghe sulle Alpi, salito al livello 4 su una scala dove il massimo è 5 (rischio soprattutto sui settori dolomitici). Nel corso della settimana, qualche debole pioggia è prevista soltanto per mercoledì e localizzata su Liguria e Toscana. La nebbia colpirà invece le zone pianeggianti, in particolari le aree toscane e umbre e l'Emilia.

Video su questo argomento Meteo, maltempo e neve sull'Appennino emiliano: roba da Polo Nord

