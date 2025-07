Caldo torrido e temperature da inferno: chiude la Tour Eiffel

In Francia è scattato l’allarme per un’ondata di caldo estremo, con temperature che toccheranno i 41 gradi. Meteo France ha emesso un’allerta rossa in 16 regioni, mentre a Parigi la cima della Torre Eiffel è stata chiusa almeno fino al 2 luglio. Oltre 1.300 scuole in diverse aree del Paese resteranno parzialmente o totalmente chiuse per l’emergenza. Il picco del caldo è previsto a metà settimana, e il governo francese ha attivato un numero verde gratuito, “Canicule Info”, per fornire assistenza alla popolazione.L’ondata di calore non risparmia l’Europa. In Spagna, a El Granado (Huelva), i termometri hanno raggiunto i 46 gradi, un record senza precedenti per questo periodo, superando i 45,2 gradi registrati a Siviglia nel 1965, secondo l’Agenzia meteorologica spagnola Amet.