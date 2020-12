Coronavirus, bollettino 17 dicembre: morti e tasso di contagio, i due indizi che spaventano prima del Natale

17 dicembre 2020 a

L’ultimo aggiornamento trasmesso dal ministero della Salute sull’emergenza coronavirus non lascia presagire nulla di buono in merito alle decisioni che il governo presieduto da Giuseppe Conte deve ancora prendere per le feste di Natale. Il bollettino di giovedì 17 dicembre dà conto di 18.236 nuovi contagi su 185.320 tamponi analizzati - tasso di positività risalito al 9,8%, +1,1 rispetto a ieri - a fronte di 27.913 guariti e 683 morti. Quest’ultimo è un dato in linea con quello di 24 ore fa e della media settimanale, segno che la situazione è ancora grave: l’Italia è perennemente il primo paese europeo per livello di mortalità in questa seconda ondata. Proprio per questo dal Cts è arrivato il suggerimento al governo di affrontare le prossime due settimane con il massimo della prudenza, per evitare un ulteriore disastro in termini di vite umane tra gennaio e febbraio. Nel frattempo la situazione ospedaliera continua sensibilmente a migliorare: oggi sono stati registrati -470 ricoveri in reparti Covid (26.427 posti letto attualmente occupati) e -71 in terapia intensiva, dove però il dato della mortalità influisce ancora molto (+183 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore).

