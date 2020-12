Coronavirus e Dpcm, posti di blocco su strade e autostrade e controlli dentro le auto: multe a valanga

18 dicembre 2020 a

Sette italiani su dieci hanno scelto di viaggiare in macchina per le feste. Ci saranno posti di blocco ai caselli e nelle aree di servizio. Previste anche regole per gli acquisti e per evitare assembramenti, con checkpoint nelle piazze e pattuglie con i megafoni. La polizia stradale ha infatti messo a punto un dispositivo di controlli ai caselli autostradali e in tutti gli snodi della viabilità all’ingresso e all’uscita delle città. Le forze dell’ordine vigileranno anche che i locali rispettino le regole sul distanziamento e che l’ultimo servizio sia fatto in orario per chiudere correttamente alle 18. Altrettanti controlli per il coprifuoco confermato per le 22.

La polizia ferroviaria e i carabinieri invece sui treni cercheranno di controllare le persone tramite percorsi appositi e di garantire il distanziamento. I controlli saranno disposti anche a bordo dei convogli per verificare che tutti i passeggeri indossino correttamente le mascherine per tutta la durata del viaggio. Infine in molte città le forze dell’ordine che bloccheranno gli accessi quando i numeri saranno elevati. Ci sarà un un senso unico pedonale che servirà a governare i flussi di persone che potranno accedere solo da una parte e uscire dall’altra. Mentre le pattuglie della municipale a piedi avranno dei megafoni per invitare le persone a indossare correttamente la mascherina, a tenere le distanze anche nelle code.

