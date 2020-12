Trebaseleghe, il padre uccide a coltellate i due figli poi si suicida. Orrore: i ragazzini hanno provato a resistere. Pista choc

21 dicembre 2020 a

Tragedia familiare a Trebaseleghe, in provincia di Padova. Alessandro Pontin, 49 anni, ha ucciso a coltellate i figli Francesca di 15 anni e Pietro di 13, prima di suicidarsi. L'uomo, falegname con la passione per filosofia olistica e oriente, da 5 anni era divorziato dalla madre dei ragazzi, con cui era entrato in grave conflitto perché non voleva pagare gli alimenti dei due ragazzi. A scoprire la strage nella villetta è stato il fratello dell'uomo. La madre, informata dell'orrore, ha avuto un malore. Un dettaglio angosciante: i figli, sorpresi nel cuore della notte, avrebbero cercato di resistere alla furia omicida del padre cercando di scappare, ma sono stati raggiunti da Pontin e uccisi. Subito dopo, il padre si è reciso carotide e giugulare con lo stesso coltello, morendo sul colpo. Ai familiari ha lasciato solo un messaggio, "Voglio essere cremato, spargete le mie ceneri", senza alcun riferimento al conflitto con la ex moglie ."Più volte mia figlia era stata a parlare con i carabinieri di quell’individuo che faceva cose strane. Purtroppo siamo arrivati a questo, i ragazzi sono morti e io ho perso tutti e due i miei adorati nipoti", ha detto in lacrime il nonno materno.

