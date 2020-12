Non è l'arena, Alberto Genovese e l'ultimo messaggio in chat: "La sc***po"

21 dicembre 2020 a

"Io sc***po con questa". Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 mostra l'ultimo messaggio di Alberto Genovese nella chat con Daniele Leali, l'amico dell'imprenditore accusato di violenza sessuale da varie ragazze. Siamo a mezzanotte del 20 ottobre, a Terrazza Sentimento, la casa milanese di Genovese. "Questa" è la 18enne che ha denunciato gli abusi. La festa è finita, Leali (che l'ha organizzato invitando amici e modelle) se ne sta per andare e chiede a Genovese, chiuso in camera da letto con la giovanissima (ci resterà 20 ore), se intende salutarlo. "Andiamo via tutti? Che vuoi fare?", domanda su Whatsapp Leali. Dopo due minuti risponde Genovese: "Io sc***o con questa".





"Parte del corpo distrutta, 28 giorni di referto". Alberto Genovese, Giletti svela l'orrore sulla 18enne | Video

"Ok - replica Leali - Andiamo allora, notte. Spento tutto". Passano 20 minuti: "Su non va musica, hai spento tu? Se no andiamo". Silenzio di tomba. Per un giorno e mezzo tutto tace, e Leali riscrive martedì alle 16.26: "Albi, quando sei operativo scrivimi". "Ma che è successo? Ve ne siete andati via e chiudete baracca e burattini. Normale?". "Era rimasto il buttafuori, i camerieri. Non mi ha certo scritto 'io stupro questa ragazza', così io mi sono tolto dalle balle e sono andato a casa mia".





