Vaccino Pfizer-Biontech, via libera dell'Ema. Roberto Speranza: "Abbiamo più forza e fiducia"

Il vaccino anti Covid è stato approvato anche in Europa. L’Ema (Agenzia europea del farmaco), come preventivato nei giorni scorsi, ha dato l’ok condizionale al vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech. Lo ha comunicato la stessa agenzia in una nota ufficiale. E la direttrice esecutiva, Emer Cooke, ha rassicurato tutti dicendo che la variante inglese del coronavirus non deve ancora metterci in allarme: “Al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid”. “Avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia”, ha commentato il ministro della Salute Roberto Speranza.

