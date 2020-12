Coronavirus, 7 positivi tra i passeggeri del volo Londra-Capodichino: timori per il contagio da variante inglese

21 dicembre 2020 a

Sette passeggeri atterrati all’aeroporto di Capodichino da Londra sono risultati positivi al coronavirus. Questo il risultato dei controlli fatti scattare ieri allo scalo di Napoli. Lo ha fatto sapere l’Unità di crisi della Campania. Nella nota, in particolare, la Regione ha fatto sapere di aver sottoposto a tampone molecolare i 245 passeggeri sbarcati dai due voli provenienti da Londra. Per quanto riguarda i positivi, invece, verrà presto effettuato l'esame per la caratterizzazione della tipologia di coronavirus. La Regione di Vincenzo De Luca aveva deciso nei giorni scorsi controlli a tappeto per tutti i passeggeri in arrivo dall'inghilterra e in più la messa in quarantena "per impedire la possibile diffusione di una nuova variante del virus"

