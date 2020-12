Roma, egiziano danneggia la statua della chiesa Nostra Signora. A novembre colpì 56 auto

22 dicembre 2020 a

Un egiziano di 45 anni, armato di machete, ha danneggiato una statua nel cortile della chiesa Nostra Signora de La Salette, nel quartiere Monteverde a Roma. A denunciare l’accaduto sono stati anche i canali social della Lega, che hanno pubblicato un video amatoriale. Video in cui si vede lo stesso uomo distruggere i finestrini di 56 auto, nonostante le urla dei cittadini affacciati ai balconi, impotenti e costretti a guardare il triste spettacolo. Quest'ultimo avvenuto a inizio novembre. Pare, quindi, che il 45enne libero dopo i danni provocati in passato si sia accanito prima sulle macchine e poi sia tornato in azione in chiesa. “Pazzesco”, questo il commento lasciato dall'account della Lega su Twitter.

