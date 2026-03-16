Roma, orrore in metrò: abusi su un 16enne, la belva arrestata in flagranza di reato

Sei episodi di violenza in poche settimane, sempre sullo stesso treno e quasi alla stessa ora. Un incubo quotidiano per uno studente di 16 anni che ogni mattina prendeva la metropolitana per andare a scuola a Roma vittima di una serie di abusi da parte di un uomo di 60 anni, arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata.

Gli episodi si sono verificati tra la fine del mese di febbraio e i primi di marzo lungo la linea C della metro di Roma, nel tratto tra le stazioni di Pigneto e Centocelle. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe individuato il ragazzo durante gli spostamenti quotidiani verso il centro e, dopo averne studiato abitudini e orari, avrebbe iniziato ad avvicinarlo sui vagoni del treno.

Le molestie sarebbero avvenute almeno sei volte, nonostante la presenza di numerosi passeggeri a bordo. In alcune occasioni il giovane è rimasto paralizzato dalla paura, incapace di reagire; in altre ha trovato la forza di allontanare il molestatore. "Mi guardava e rideva", ha denunciato il ragazzo agli investigatori, descrivendo l’atteggiamento provocatorio dell’uomo.

La situazione è emersa dopo la denuncia presentata il 6 marzo dal minorenne ai carabinieri, con il padre del giovane che era riuscito a fotografare il presunto aggressore con il telefono e a consegnare l’immagine agli investigatori del comando di Piazza Venezia hanno organizzato un servizio di osservazione direttamente sui convogli della metropolitana. Durante l’appostamento hanno assistito all’ennesimo tentativo di avvicinamento del sessantenne al ragazzo. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento e ha disposto gli arresti domiciliari.